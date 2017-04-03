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СМИ назвали истребитель F-35 "национальной катастрофой" ценой 1,4 трлн долларов

04.04.2017 10:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Американский журнал The National Interest, ссылаясь на доклад недавно ушедшего в отставку директора Бюро эксплуатационных испытаний Министерства обороны США Майкла Гилмора, назвал F-35 «национальной катастрофой».

СМИ назвали истребитель F-35 "национальной катастрофой" ценой 1,4 трлн долларов
Фото: topwar.ru

В документе говорится, что «сотни критических промахов» не позволяют считать F-35 полноценной боевой машиной. Например, истребитель беспомощен в воздушном бою, поскольку его бортовой компьютер пока может работать только с двумя ракетами класса «воздух-воздух».

F-35 не выдерживает полетов на малых скоростях, а его программное обеспечение не может работать с четырехствольной пушкой GAU-22/A, предназначенной для уничтожения живой силы противника.

В докладе говорится, что сегодня ни одна из модификаций F-35 не может использовать бортовое орудие в бою.

Прицельная система EOTS страдает от влажности и отличается слабой надежностью. Поэтому она часто отказывает в полете и передает плохую нечеткую картинку, летчику приходится приближаться к цели как можно ближе, чтобы точно запустить ракету.

Специальная система DAS, призванная передавать летчику всю информацию об окружающей обстановке, часто отказывает, передает ложные данные и перегружает информацией пилота.

Автор The National Interest констатирует полную непригодность истребителя к боевой службе. Издание пишет, что затраты на приобретение, эксплуатацию и обслуживание этого истребителя могут составить порядка 1,4 трлн долларов.

 
 
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Американский журнал The National Interest, ссылаясь на доклад недавно ушедшего в отставку директора Бюро эксплуатационных испытаний Министерства обороны США Майкла...

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