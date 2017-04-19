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В Беларуси появился "индустриальный интернет"

20.04.2017 11:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Мобильный оператор velcom запустил в Беларуси «индустриальный интернет вещей» (Industrial IoT). Новое решение, которое представлено на выставке «ТИБО-2017», позволит снизить потребление электроэнергии, фиксировать неполадки с оборудованием и избегать форс-мажорных ситуаций на белорусских предприятиях, сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

В Беларуси появился "индустриальный интернет"
Фото: tripplenews.com

«Индустриальный интернет вещей» сейчас активно развивается в европейских странах. Он предполагает подключение к единой сети датчиков, счетчиков, сенсоров и других устройств, которые используются предприятиями. Все это позволяет автоматизировать производственные и технологические процессы, причем не только отслеживать ситуацию, но и управлять ею удаленно. Среди основных целей — повышение эффективности и безопасности, снижение расходов и оптимизация процессов.

В качестве одного из направлений — использование «индустриального интернета вещей» для контроля потребления электроэнергии. «Интеллектуальные» датчики уже сейчас могут собирать и анализировать расход электричества на предприятии. Выглядит это так: каждые 10 секунд приборы передают шифрованные данные по мобильной связи на облачный сервер, который их обрабатывает и иллюстрирует в форме графиков. Информацию при этом можно получать на любое устройство — от мобильного телефона до компьютера.

В результате специалисты предприятия видят реальную структуру потребления и тем самым могут снизить расходы на электроэнергию. Система также призвана обнаруживать аномальное потребление, бороться с халатностью, фиксировать неполадки с оборудованием, контролировать соблюдение техпроцессов, оперативно узнавать о ЧП, контролировать лимиты потребления и т.д.

 
 
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Мобильный оператор velcom запустил в Беларуси «индустриальный интернет вещей» (Industrial IoT). Новое решение, которое представлено на выставке «ТИБО-2017», позволит снизить...

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