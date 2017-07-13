ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Квадрокоптер попал в Книгу рекордов Гиннесса и сгорел

14.07.2017 17:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во многих странах мира проводятся гонки на квадрокоптерах. Одни из организаторов таких соревнований — стартап Drone Racing League (DRL). Помимо организации зрелищных гонок, они выпускают собственные дроны, которыми пользуются участники соревнований. Один из них попал в Книгу рекордов Гиннесса, пишет The Verge.

Квадрокоптер попал в Книгу рекордов Гиннесса и сгорел

«Стандартная» скорость 800-граммового квадрокоптера DLR Racer3 — около 130 км/ч, однако умельцы создали разогнанную, кастомную версию, которая, как они утверждают, смогла разогнаться до 288 км/ч. Однако представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали другой рекорд.

Дело в том, что по установленным правилам, дрон должен пролететь 100 метров в одном направлении, развернуться и пролететь обратно. В учет принимается максимальная скорость на участке. Представители Книги рекордов успели зафиксировать 263 км/ч прежде, чем батареи дрона перегрелись и загорелись.

Вот, как это было:

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

А ниже смотрите, какие дроны пользуются популярностью сейчас в Беларуси:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во многих странах мира проводятся гонки на квадрокоптерах. Одни из организаторов таких соревнований — стартап Drone Racing League (DRL). Помимо организации зрелищных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Мнение: все ненавидят новый Skype
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика