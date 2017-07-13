Квадрокоптер попал в Книгу рекордов Гиннесса и сгорел

Во многих странах мира проводятся гонки на квадрокоптерах. Одни из организаторов таких соревнований — стартап Drone Racing League (DRL). Помимо организации зрелищных гонок, они выпускают собственные дроны, которыми пользуются участники соревнований. Один из них попал в Книгу рекордов Гиннесса, пишет The Verge.





«Стандартная» скорость 800-граммового квадрокоптера DLR Racer3 — около 130 км/ч, однако умельцы создали разогнанную, кастомную версию, которая, как они утверждают, смогла разогнаться до 288 км/ч. Однако представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали другой рекорд.

Дело в том, что по установленным правилам, дрон должен пролететь 100 метров в одном направлении, развернуться и пролететь обратно. В учет принимается максимальная скорость на участке. Представители Книги рекордов успели зафиксировать 263 км/ч прежде, чем батареи дрона перегрелись и загорелись.

Вот, как это было:

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А ниже смотрите, какие дроны пользуются популярностью сейчас в Беларуси: