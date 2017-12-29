Материнская плата ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K4 – премиум-класс недорого

Почти все ведущие производители материнских плат предлагают недорогие модели на основе чипсета Z270, вот только зачастую (удешевления ради) в них упрощены и такие важные аспекты, как преобразователь напряжения питания процессора, охлаждение компонентов и звуковой тракт.

Попавший сегодня в поле нашего внимания продукт ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K4 представляет собой компромиссный вариант между стоимостью и функционалом материнской платы на основе флагманского чипсета 200-й серии. Что же, познакомимся с ней поближе.