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Google, Amazon и Netflix встали на учет в Министерство по налогам и сборам РБ для оплаты НДС на электронные услуги

18.01.2018 22:52 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Google, Amazon и Netflix встали на учет в Министерство по налогам и сборам РБ для оплаты НДС на электронные услуги

Компании Google, Amazon и Netflix встали на налоговый учет в Беларуси для оплаты так называемого «Налога на Google». Об этом рассказал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, передает БЕЛТА.

Кроме указанных компаний всего в перечень вошли 6 организаций, но планируется, что вскоре он пополнится рядом других компаний, в числе которых, например, Uber.

Напомним, с 1 января в Беларуси вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, согласно которым зарубежные компании-поставщики электронных услуг обязаны отчислять налог на добавленную стоимость в республиканский бюджет.

Теперь НДС облагается вся продукция из магазинов Google Play, App Store, Steam и других электронных сервисов, в том числе Apple Music и «Яндекс.Музыка». При взимании налога будет применяться стандартная ставка в 20%, которую некоторые компании уже включились в стоимость своих услуг и сервисов.

Предельным сроком уплаты для первых платежей определено 22 апреля. При этом плательщики вправе стать на налоговый учет до конца того отчетного квартала, в котором возникает объект налогообложения.
 
 
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