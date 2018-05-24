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В США дронов будут маркировать с помощью номерных знаков

24.05.2018 20:21 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Федеральное управление гражданской авиации США вновь хочет обязать владельцев беспилотных летательных аппаратов регистрировать свои устройства. Для идентификации предлагается использовать специальные номерные знаки, которые будут наноситься на внешнюю поверхность аппарата по аналогии с автомобильными номерными знаками.

В декабре 2015 года ведомство обязало владельцев дронов предоставить свою персональную информацию и заплатить $5 за регистрацию – нанесения номера обычным маркером. Однако в мае 2017 года суд округа Колумбия признал это правило незаконным и приравнял беспилотники весом до 25 кг к авиамоделям. За это время 700 тысяч владельцев дронов заплатили за регистрацию своих гаджетов $3,5 миллиона.

В США дронов будут маркировать с помощью номерных знаков

Теперь же ведомство хочет, чтобы регистрационные номера беспилотников были видны не хуже автомобильных.

 
 
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Федеральное управление гражданской авиации США вновь хочет обязать владельцев беспилотных...
 
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