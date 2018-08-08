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Samsung анонсировала новые смарт-часы и "умную" колонку для дома

09.08.2018 19:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Samsung кроме флагманского смартфона Galaxy Note 9 сегодня представила и новые «умные» часы — Galaxy Watch. Вместе с ними анонсировали «домашнюю» смарт-колонку Galaxy Home.

С Samsung Galaxy Watch пользователи могут вести ежедневный трекинг здоровья, уровня стресса и качества сна. В фитнес-трекер устройства добавлено 21 новое упражнение для занятий в зале и 39 тренировок. Часы также оснащаются встроенным калькулятором калорий с набором рекомендаций по сбалансированному меню.

Диагональ дисплея большой версии Galaxy Watch — 1,3 дюйма, матрица — Super AMOLED, разрешение 360 на 360 пикселей. Панель прикрыта защитным стеклом Gorilla Glass DX+. Также есть чуть более миниатюрная версия Galaxy Watch с дисплеем на 1,2 дюйма.

Samsung анонсировала новые смарт-часы и "умную" колонку для дома

Емкость аккумулятора в первом случае составляет 472 мАч, во втором — 270 мАч. В Samsung заявляют, что примерное время работы соответственно составляет 80 и 45 часов.

Часы работают на операционной системе Tizen Based Wearable 4.0 и оснащаются процессором Exynos 9110 (1,15 ГГц). В зависимости от модификации — с LTE или только с Bluetooth — объем оперативной и постоянной памяти соответственно равняется 1,5/4 ГБ и 768 МБ/4 ГБ. Обе версии поддерживают беспроводную зарядку, защищены по стандарту IP68 и водонепроницаемы (5 АТМ).

Samsung Galaxy Watch могут работать со смартфонами с операционной системой Android версии 5.0 и выше, а также с гаджетами на iOS 9 и выше. Часы поступят в продажу в США 24 августа, белорусские цены и дату старта продаж озвучат позднее.

Galaxy Home — большая «домашняя» смарт-колонка, которая крепится к трем металлическим ножкам. В наличии шесть динамиков AKG для объемного звучания и восемь микрофонов. Последние нужны для общения с голосовым помощником Bixby.

Samsung анонсировала новые смарт-часы и "умную" колонку для дома

Более точную информацию о Galaxy Home производитель раскроет позже на конференции для разработчиков в Сан-Франциско.

Смотрите, сколько стоят нынешние «умные» часы Samsung:

 
 
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Компания Samsung кроме флагманского смартфона Galaxy Note 9 сегодня представила и новые «умные» часы — Galaxy Watch. Вместе с ними анонсировали «домашнюю» смарт-колонку Galaxy Home.
 
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