В Минске открылся первый фирменный магазин Huawei

В минском торговом центре Green City открылся первый в Беларуси фирменный магазин компании Huawei. Мы побывали на открытии брендшопа и посмотрели, что в нем можно купить.





Брендшоп расположился на первом этаже торгового центра, рядом с открывшимся недавно i-Store.

В фирменном магазине Huawei можно купить смартфоны, планшеты, ноутбуки, фитнес-браслеты, «умные» часы и другие фирменные гаджеты от Huawei, а также аксессуары. Бренда Honor в магазине в Green City не представлено.

На одной из стоек мы нашли «простой» флагман Huawei Mate 20, который стоит 1899 рублей и был представлен в Лондоне в октябре. Ранее предполагалось, что в Беларуси официально появится будет продаваться только Mate 20 Pro.

Пока купить устройства в рассрочку в брендшопе нельзя, но такую возможность обещают предоставить в ближайшем будущем.





















Для покупателей двери магазина откроются 15 декабря в 15.00. Среди первых покупателей обещают разыграть призы, в том числе топовые смартфоны производителя.

Представители компании рассказали, что в следующем году планируется открытие новых фирменных центров продаж. Как минимум два из них расположатся в Минске.

Смотрите, сколько стоят популярные смартфоны Huawei в наших интернет-магазинах: