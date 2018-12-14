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В Минске открылся первый фирменный магазин Huawei

15.12.2018 12:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В минском торговом центре Green City открылся первый в Беларуси фирменный магазин компании Huawei. Мы побывали на открытии брендшопа и посмотрели, что в нем можно купить.

В Минске открылся первый фирменный магазин Huawei

Брендшоп расположился на первом этаже торгового центра, рядом с открывшимся недавно i-Store.

В фирменном магазине Huawei можно купить смартфоны, планшеты, ноутбуки, фитнес-браслеты, «умные» часы и другие фирменные гаджеты от Huawei, а также аксессуары. Бренда Honor в магазине в Green City не представлено.

На одной из стоек мы нашли «простой» флагман Huawei Mate 20, который стоит 1899 рублей и был представлен в Лондоне в октябре. Ранее предполагалось, что в Беларуси официально появится будет продаваться только Mate 20 Pro.

Пока купить устройства в рассрочку в брендшопе нельзя, но такую возможность обещают предоставить в ближайшем будущем.

В Минске открылся первый фирменный магазин Huawei

В Минске открылся первый фирменный магазин Huawei

В Минске открылся первый фирменный магазин Huawei

В Минске открылся первый фирменный магазин Huawei

В Минске открылся первый фирменный магазин Huawei

Для покупателей двери магазина откроются 15 декабря в 15.00. Среди первых покупателей обещают разыграть призы, в том числе топовые смартфоны производителя.

Представители компании рассказали, что в следующем году планируется открытие новых фирменных центров продаж. Как минимум два из них расположатся в Минске.

Смотрите, сколько стоят популярные смартфоны Huawei в наших интернет-магазинах:

 
Теги: Минск
 
 
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В минском торговом центре Green City открылся первый в Беларуси фирменный магазин компании Huawei. Мы побывали на открытии брендшопа и посмотрели, что в нем можно...
 
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