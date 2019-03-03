В Польше разбился истребитель МиГ-29, пилот катапультировался

Военный истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Мазовецком воеводстве в Польше. Пилот сумел катапультироваться, сообщает радиостанция Polskie Radio 24 со ссылкой на майора Мирослава Гузиэля.

Самолет упал в районе городка Венгрува в 12.00 по местному времени (14.00 по минскому времени), спустя четыре минуты после взлета с военной базы в Минске-Мазовецком.

По данным радиостанции RMF FM, пилота нашли и доставили в Военно-медицинский институт в Варшаве. Отмечается, что истребитель упал в лесистой местности на расстоянии 1,5 километра от ближайших домов. На месте происшествия работают пожарные и полицейские.

Video has captured the MiG-29 pilot parachuting to safety following crash shortly after takeoff from Mińsk Mazowiecki air base. The pilot is in a stable condition, the aircraft was on a test flight following maintenance. https://t.co/cccsQlSK7t pic.twitter.com/ZI3v3ZD4Qb — Breaking Aviation News (@breakingavnews) 4 марта 2019 г.

«Мы не знаем, что случилось. Это будет объяснять Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий», — сказал представитель генерального командования Вооруженных сил республики Марек Павляк.

В начале июля 2018 года разбился истребитель польских ВВС МиГ-29 в окрестностях городка Пасленк. Самолет потерпел крушение в 500 м от зданий. Пилот катапультировался, но погиб.