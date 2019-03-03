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В Польше разбился истребитель МиГ-29, пилот катапультировался

04.03.2019 18:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Военный истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Мазовецком воеводстве в Польше. Пилот сумел катапультироваться, сообщает радиостанция Polskie Radio 24 со ссылкой на майора Мирослава Гузиэля.

Самолет упал в районе городка Венгрува в 12.00 по местному времени (14.00 по минскому времени), спустя четыре минуты после взлета с военной базы в Минске-Мазовецком.

По данным радиостанции RMF FM, пилота нашли и доставили в Военно-медицинский институт в Варшаве. Отмечается, что истребитель упал в лесистой местности на расстоянии 1,5 километра от ближайших домов. На месте происшествия работают пожарные и полицейские.

«Мы не знаем, что случилось. Это будет объяснять Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий», — сказал представитель генерального командования Вооруженных сил республики Марек Павляк.

В начале июля 2018 года разбился истребитель польских ВВС МиГ-29 в окрестностях городка Пасленк. Самолет потерпел крушение в 500 м от зданий. Пилот катапультировался, но погиб.

 
Теги: Минск
 
 
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Военный истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Мазовецком воеводстве в Польше. Пилот сумел катапультироваться, сообщает радиостанция Polskie Radio 24 со ссылкой...
 
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