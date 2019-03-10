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Украина утилизирует бывшие военно-транспортные самолеты Ил-76

11.03.2019 16:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Государственное предприятие «Украинская авиационная транспортная компания» избавляется от Ил-76, сообщает портал MilitaryAviation. Самолеты распиливают на части.

Украина утилизирует бывшие военно-транспортные самолеты Ил-76

После распада СССР Украине досталось 130 военно-транспортных самолетов Ил-76, находившихся на вооружении военно-транспортных авиаполков в Арцизе, Джанкое, Мелитополе, Запорожье, Кривом Роге.

В 1993 году начался процесс их передачи частным авиакомпаниям. Спустя пять лет было создано Государственное предприятие «Украинская авиационная транспортная компания», которому передано 73 Ил-76МД, отработавших установленный ресурс, и 15 Ил-76МД, находившихся в исправном состоянии и имевших остаток ресурса до очередного ремонта два-три года. Гражданская версия с демонтированным военным оборудованием получила название Ил-76ТД.

Компания активно работала в 1998—2007 годах, потом обанкротилась. Часть самолетов компании находилась на хранении в Запорожье. Сейчас их утилизируют.

 
 
Ссылка на источник 76
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Государственное предприятие «Украинская авиационная транспортная компания» избавляется от Ил-76, сообщает портал MilitaryAviation. Самолеты распиливают на части.
 
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