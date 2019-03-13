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После сбоя в Facebook и Instagram в Telegram появилось три миллиона новых пользователей

14.03.2019 12:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Вчера вечером в Facebook и Instagram произошел глобальный сбой, затронувший пользователей по всему миру. После этого в конкурирующем мессенджере Telegram зарегистрировалась около трех миллионов новых юзеров. Об этом Павел Дуров, создатель сервиса, сообщил на своем официальном канале.

После сбоя в Facebook и Instagram в Telegram появилось три миллиона новых пользователей
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

По словам Дурова, приток новых трех миллионов пользователей прошел за последние 24 часа. «Это хорошо. У нас есть реальная конфиденциальность и неограниченное пространство для всех», — отметил Павел. В vc.ru пишут, что обычно в Telegram регистрируются по девять миллионов новых пользователей в месяц, или около 300 тысяч в сутки.

Напомним: проблемы в работе Facebook и Instagram начались вечером 13 марта — многие юзеры не могли обновить ленты фотографий или отправить сообщения в Direct. Представители Facebook отметили, что знают о проблеме и работают над ее решением.

 
 
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Вчера вечером в Facebook и Instagram произошел глобальный сбой, затронувший пользователей по всему миру. После этого в конкурирующем мессенджере Telegram...
 
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