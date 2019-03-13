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После сбоя в Facebook и Instagram в Telegram появилось три миллиона новых пользователей
14.03.2019 12:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Вчера вечером в Facebook и Instagram
По словам Дурова, приток новых трех миллионов пользователей прошел за последние 24 часа. «Это хорошо. У нас есть реальная конфиденциальность и неограниченное пространство для всех», — отметил Павел. В vc.ru
Напомним: проблемы в работе Facebook и Instagram начались вечером 13 марта — многие юзеры не могли обновить ленты фотографий или отправить сообщения в Direct. Представители Facebook отметили, что знают о проблеме и работают над ее решением.
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Вчера вечером в Facebook и Instagram произошел глобальный сбой, затронувший пользователей по всему миру. После этого в конкурирующем мессенджере Telegram...
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