Жительница Канады умерла после поцелуя со своим парнем

Источник материала: IT.Tut.by

В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает CTV Montreal.



Снимок носит иллюстративный характер. Изображение: Sorin Sîrbu / Unsplash

У жительницы Квебека Мириам Дюкре-Лемей была острая аллергическая реакция на арахис.

Незадолго до свидания ее молодой человек съел сэндвич с арахисовым маслом. После поцелуя девушке стало трудно дышать, и она воспользовалась своим ингалятором, но он не помог.

Отмечается, что Мириам не носила с собой устройство для введения адреналина (EpiPen) или тревожную кнопку для вызова скорой (Medical Alert).

Эта трагическая история произошла еще в 2012 году, но мать погибшей рассказала о ней только сейчас, так как хочет, чтобы другие могли избежать подобной судьбы.

Доктор Кристин МакКускер, возглавляющая отделение детской аллергии и иммунологии в детской больнице Монреаля, говорит, что подростки и молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет, как правило, находятся в «зоне риска», когда речь идет о тяжелых аллергиях. Она отметила, что любая пауза между проявлением симптомов аллергических реакций, таких как одышка или зуд во рту, и введением первой дозы адреналина значительно увеличивают риск развития тяжелой анафилаксии или анафилактической смерти.

По словам врача, следы аллергенов, таких как арахис, могут оставаться в слюне человека до четырех часов после еды.