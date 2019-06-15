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Жительница Канады умерла после поцелуя со своим парнем
16.06.2019 10:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом
У жительницы Квебека Мириам Дюкре-Лемей была острая аллергическая реакция на арахис.
Незадолго до свидания ее молодой человек съел сэндвич с арахисовым маслом. После поцелуя девушке стало трудно дышать, и она воспользовалась своим ингалятором, но он не помог.
Отмечается, что Мириам не носила с собой устройство для введения адреналина (EpiPen) или тревожную кнопку для вызова скорой (Medical Alert).
Эта трагическая история произошла еще в 2012 году, но мать погибшей рассказала о ней только сейчас, так как хочет, чтобы другие могли избежать подобной судьбы.
Доктор Кристин МакКускер, возглавляющая отделение детской аллергии и иммунологии в детской больнице Монреаля, говорит, что подростки и молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет, как правило, находятся в «зоне риска», когда речь идет о тяжелых аллергиях. Она отметила, что любая пауза между проявлением симптомов аллергических реакций, таких как одышка или зуд во рту, и введением первой дозы адреналина значительно увеличивают риск развития тяжелой анафилаксии или анафилактической смерти.
По словам врача, следы аллергенов, таких как арахис, могут оставаться в слюне человека до четырех часов после еды.
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В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает CTV Montreal.
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