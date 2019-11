В Индии начали производить гранаты с острым перцем

Источник материала: IT.Tut.by

Индийская армия приняла на вооружение один из самых острых перцев в мире, называемый Бхут Джолокия или «перец-призрак». Его измельченные семена помещаются внутрь нелетальной гранаты — они настолько жгучие, что, как считается, могут остановить даже слона. Об этом пишет американское издание We Are The Mighty.



Фото: wikipedia.org

До 2007 года Бхут Джолокия был самым острым перцем в мире, сегодня он занимает седьмое место — лидером среди перцев является «Каролинский жнец». Размолотые в порошок семена помещаются внутрь гранаты, которая и разбрасывает их при взрыве. На испытаниях боеприпаса люди, подвергшиеся воздействию перечного порошка, слепли не менее чем на час. А у некоторых начинались проблемы с дыханием.

По словам представителя организации оборонных исследований и разработок Индии, перечная граната может стать полезной для того, чтобы выкуривать террористов из их укрытий, не убивая их при этом. Помимо этого, гранаты можно использовать для разгона демонстраций и как оружие самообороны для индийских женщин, если на них вдруг нападут.