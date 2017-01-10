﻿ Председатель и бухгалтер ЖСК из Кобрина присвоили деньги жильцов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Председатель и бухгалтер ЖСК из Кобрина присвоили деньги жильцов

11.01.2017 09:35 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Кобрине перед судом предстанут должностные лица жилищных кооперативов, обвиняемые в хищении в крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Кобринским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух местных жительниц по ч. 3 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, повторно, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) УК. Ранее 36-летняя обвиняемая занимала должность председателя кооператива, ее 42-летняя напарница являлась бухгалтером. У жильцов дома в 2016 году возникли подозрения на противоправные действия руководства кооператива. Люди жаловались на размеры ежемесячных взносов, при этом дольщики узнали о незначительном остатке на счете ЖСК. Выявив необоснованность расходов, граждане обратились в правоохранительные органы.

Следствие установило, что с февраля 2014 года по апрель 2016-го председатель и бухгалтер перечисляли деньги жильцов на счета знакомых индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, после чего обналичивали средства. В общей сумме они завладели более чем 19,8 тысяч рублей.

Аналогичные хищения в размере свыше 8,3 тысяч рублей были выявлены в еще двух кооперативах, в которых работала одна из женщин. В частности, бухгалтер завышала себе и руководителю заработную плату, переводила деньги на расчетные счета магазинов за товарно-материальные ценности, приобретенные для личных нужд. К обвиняемым применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. На их имущество наложен арест, часть причиненного ущерба женщины возместили. Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель и бухгалтер перечисляли деньги жильцов на счета знакомых индивидуальных предпринимателей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
МВД о подробностях "исчезновения" 24 студентов из Бангладеш
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика