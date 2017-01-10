В Кобрине перед судом предстанут должностные лица жилищных кооперативов, обвиняемые в хищении в крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Кобринским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух местных жительниц по ч. 3 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, повторно, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) УК. Ранее 36-летняя обвиняемая занимала должность председателя кооператива, ее 42-летняя напарница являлась бухгалтером. У жильцов дома в 2016 году возникли подозрения на противоправные действия руководства кооператива. Люди жаловались на размеры ежемесячных взносов, при этом дольщики узнали о незначительном остатке на счете ЖСК. Выявив необоснованность расходов, граждане обратились в правоохранительные органы.

Следствие установило, что с февраля 2014 года по апрель 2016-го председатель и бухгалтер перечисляли деньги жильцов на счета знакомых индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, после чего обналичивали средства. В общей сумме они завладели более чем 19,8 тысяч рублей.

Аналогичные хищения в размере свыше 8,3 тысяч рублей были выявлены в еще двух кооперативах, в которых работала одна из женщин. В частности, бухгалтер завышала себе и руководителю заработную плату, переводила деньги на расчетные счета магазинов за товарно-материальные ценности, приобретенные для личных нужд. К обвиняемым применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. На их имущество наложен арест, часть причиненного ущерба женщины возместили. Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.