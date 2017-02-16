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Лобовое ДТП в Минском районе: 3 человека попали в больницу
17.02.2017 15:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев – Sputnik. Три человека пострадали в результате лобового ДТП в Минском районе, по предварительной версии авария произошла из-за того, что один из водителей отвлекся во время движения, сообщила Sputnik в пятницу старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.
© Фото: ГАИ Минского района
ДТП произошло около 07:30 в пятницу на 13-м километре автодороги Паперня – Радошковичи, возле деревни Новый Двор.
"Водитель автомобиля Opel Astra выехал на половину проезжей части, предназначенную для движения транспортных средств встречного направления, и совершил столкновение с Renault Duster", – сказала Сильченко.
Она также уточнила, что травмы в аварии получили оба водителя, а также пассажир Renault. Все пострадавшие были госпитализированы.
По словам собеседницы Sputnik, в качестве предварительной причины ДТП рассматривается невнимательность водителя Opel – он во время движения отвлекся от управления машиной.
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В качестве предварительной причины ДТП рассматривается невнимательность водителя Opel – он во время движения отвлекся от управления машиной.
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