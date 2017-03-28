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В Лунинецком районе на 40-летнего работника лесхоза упало дерево

29.03.2017 12:51 — ЧП | Tut.by  
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Вечером 28 марта в Вульковском лесничестве вальщика леса травмировало деревом, пишет «Медиа-Полесье».


40-летний работник Лунинецкого лесхоза получил травму из-за личной неосторожности: он подпилил дерево и отвлекся, прокомментировал начальник Лунинецкого райотдела Следственного комитета Андрей Лукашевич.

Дерево упало на мужчину, в результате чего он получил черепно-мозговую травму. Находившиеся рядом двое коллег оказали пострадавшему первую помощь и доставили в Лунинецкую райбольницу.

Лунинецкий райотдел Следственного комитета проводит проверку по факту.

 
 
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Мужчина получил травму из-за личной неосторожности: он подпилил дерево и отвлекся.

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