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В Лунинецком районе на 40-летнего работника лесхоза упало дерево
Вечером 28 марта в Вульковском лесничестве вальщика леса травмировало деревом,
40-летний работник Лунинецкого лесхоза получил травму из-за личной неосторожности: он подпилил дерево и отвлекся, прокомментировал начальник Лунинецкого райотдела Следственного комитета Андрей Лукашевич.
Дерево упало на мужчину, в результате чего он получил черепно-мозговую травму. Находившиеся рядом двое коллег оказали пострадавшему первую помощь и доставили в Лунинецкую райбольницу.
Лунинецкий райотдел Следственного комитета проводит проверку по факту.
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Мужчина получил травму из-за личной неосторожности: он подпилил дерево и отвлекся.
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