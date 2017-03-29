|
В Речицком районе помощник бурильщика получил тяжелые травмы из-за падения на него трубы
27 марта на буровой скважине «Надвинская» около деревни Вышемир Речицкого района труба упала на помощника бурильщика. Мужчина получил тяжелые травмы, сообщает газета
Следователи рассказали, что во время ремонта скважины из-за самопроизвольного открытия створки элеватора на помощника бурильщика упала труба. В результате мужчина получил множественные переломы конечностей. Пострадавший доставлен в травматологическое отделение районной больницы, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Причину произошедшего предстоит выяснить. Пока основные рассматриваемые версии — это неисправность оборудования и нарушение техники безопасности самими работниками.
Газета отмечает, что в текущем году это третья травма с тяжелым исходом на производстве в Речицком районе, однако подробности не уточняются.
Напомним, 17 марта в Новополоцке на предприятии «Нефтезаводмонтаж»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина получил множественные переломы конечностей. Пострадавший доставлен в травматологическое отделение районной больницы.
|
Архив (ЧП)
Комментарии