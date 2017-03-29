27 марта на буровой скважине «Надвинская» около деревни Вышемир Речицкого района труба упала на помощника бурильщика. Мужчина получил тяжелые травмы, сообщает газета «Днепровец» со ссылкой на Речицкий районный отдел Следственного комитета.



Фото: dneprovec.by

Следователи рассказали, что во время ремонта скважины из-за самопроизвольного открытия створки элеватора на помощника бурильщика упала труба. В результате мужчина получил множественные переломы конечностей. Пострадавший доставлен в травматологическое отделение районной больницы, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Причину произошедшего предстоит выяснить. Пока основные рассматриваемые версии — это неисправность оборудования и нарушение техники безопасности самими работниками.

Газета отмечает, что в текущем году это третья травма с тяжелым исходом на производстве в Речицком районе, однако подробности не уточняются.

Напомним, 17 марта в Новополоцке на предприятии «Нефтезаводмонтаж» придавило трубой 21-летнего слесаря. Это случилось из-за неправильной строповки. Вес трубы, по документам, — 2,6 тонны. Парень получил многочисленные травмы. Проверку по этому факту также проведет инспекция по труду.