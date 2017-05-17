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Минчанина будут судить за "голые танцы" в Чижовке

18.05.2017 13:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мая – Sputnik. Суд Заводского района Минска рассмотрит уголовное дело в отношении минчанина, который устроил голые танцы на улице, сообщили в правоохранительных органах.

Минчанина будут судить за "голые танцы" в Чижовке
© Pexels
Что заставляет людей выходить голыми на улицу?

Инцидент произошел в микрорайоне Чижовка в середине марта 2017 года среди бела дня, мужчина был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело за хулиганство. 

"В суд Заводского района Минска передано дело о хулиганстве, обвиняемым по нему проходит минчанин, который, употребив наркотики, сняв себя всю одежду и начал бегать по улицам", – сообщили Sputnik в четверг в правоохранительных органах. 

По словам собеседников Sputnik, кроме того, что он бегал и танцевал голым, минчанин еще делал непристойные предложения прохожим, а также сотрудникам милиции, которые приехали его задерживать. 

По данным прокуратуры, в качестве потерпевших по данному уголовному делу проходят шесть человек, которые в тот момент находились на месте происшествия 

В материалах дела также содержится информация о том, что обвиняемый делал только словесные непристойные предложения, но до граждан не дотрагивался. У сотрудников милиции возникли трудности с его задержанием, так как мужчина был совершенно голый.

По словам сотрудников правоохранительных органов, свидетели данного инцидента снимали "голые танцы" на видео и потом его предоставили в милицию. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 "Хулиганство" Уголовного кодекса Беларуси, ему грозит штраф или до трех лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Страдающий наркотической зависимостью мужчина, не только устроил танцевальное шоу нагишом, но и делал непристойные предложения милиционерам и прохожим.

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