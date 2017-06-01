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Нападение на гостиничный комплекс в Маниле: пострадали 25 человек

01.06.2017 22:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн — Sputnik. Не менее 25 человек пострадали в результате нападения вооруженных людей на гостиничный комплекс в Маниле (Филиппины), сообщают СМИ.

Несколько вооруженных мужчин в масках ворвались в комплекс Resorts World Manila и открыли огонь по посетителям, находившимся на третьем этаже. Очевидцы также рассказали о взрывах. СМИ сообщают, что нападавшие также подожгли игровые столы в гостиничном казино.

По информации представителя местного Красного Креста Пасая Чаптера, госпитализированы 25 человек. Некоторые получили серьезные травмы, выпрыгивая со второго этажа отеля. Однако, спасатели утверждают, что многие остаются заблокированными в здании. Данных о погибших нет.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ и других странах). 

 
Теги: Минск
 
 
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По словам спасателей, многие раненые остаются заблокированными в здании. Некоторые получили серьезные травмы, выпрыгивая со второго этажа отеля.

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