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В Эстонии у россиян изъяли дочь из-за дыма сигарет в квартире

15.07.2017 21:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июл — Sputnik. Эстонские ювенальные органы 11 июля изъяли из семьи граждан России Анатолия Газаряна и Анны Михайловой их восьмилетнюю дочь Изабеллу, сообщает Sputnik Эстония.

Формальной причиной изъятия ребенка стало то, что квартире семьи давно не было ремонта, а также, по мнению специалистов, девочке вредил запах сигаретного дыма.

В Эстонии у россиян изъяли дочь из-за дыма сигарет в квартире
© Sputnik/
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Отец Изабеллы пояснил, что является инвалидом, как и его супруга, поэтому семья находится в стесненных финансовых обстоятельствах. Мужчина получает пособие от государства — 180 евро в месяц. На эти деньги семейная пара не может позволить себе ремонт.

Социальные работники регулярно посещали семью инвалидов с ребенком, ранее к родителям девочки нареканий не возникало. Все изменилось, когда к ним пришли новые сотрудницы и высказали претензии к отсутствию ремонта в квартире. Также им не понравилось, что свободную комнату в квартире не используют в качестве детской.

Еще одна претензия касалась курения в квартире. Социальные работники отметили, что дым вредит ребенку. На это родители ответили, что курят в квартире редко и когда дочери нет дома.

11 июля два социальных работника в сопровождении четырех полицейских изъяли девочку из семьи, чтобы поместить ее в детский дом. Через три дня родителям стало известно, что суд вынес решение о задержании девочки до 29 октября в детском приюте.

Информация о случае изъятия ребенка из семьи россиян в Эстонии поступила в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Анна Кузнецова проверяет информацию об изъятии девочки, аппарат омбудсмена находится на связи с посольством РФ в Эстонии.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Суд принял решение об изъятии ребенка до 29 октября, он состоялся без ведома родителей и вопреки обещаниям социальных работников.

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