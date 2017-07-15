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В Старых Чемоданах под Шкловом при пожаре погиб человек
16.07.2017 12:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июл — Sputnik. При пожаре в частном жилом доме в д. Старые Чемоданы Шкловского района погиб человек, сообщили в могилевском ОУМЧС.
Сообщение о пожаре поступило спасателям сегодня ночью в 03:48.
Как сообщили в областном управлении, на пожаре погиб хозяин 1970 года рождения. В результате пожара повреждено имущество в доме.
Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.
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Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.
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