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В Старых Чемоданах под Шкловом при пожаре погиб человек

16.07.2017 12:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июл — Sputnik. При пожаре в частном жилом доме в д. Старые Чемоданы Шкловского района погиб человек, сообщили в могилевском ОУМЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям сегодня ночью в 03:48.

Как сообщили в областном управлении, на пожаре погиб хозяин 1970 года рождения. В результате пожара повреждено имущество в доме.

Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.

 
Теги: Минск
 
 
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Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.

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