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На водохранилище под Солигорском спасли двух рыбаков
В минувшее воскресенье спасателям поступило сообщение, что на Солигорском водохранилище плавает перевернутая лодка. А рядом виден человек в воде. Подробности
На момент приезда спасателей лодка с подвесным мотором плавала вверх дном на расстоянии 400 метров от берега. Рядом на воде держались двое рыбаков — благо, один из них был в спасательном жилете.
— Из воды извлекли мужчин работники ОСВОДа. Рыбаки осмотрены фельдшером скорой медицинской помощи, в госпитализации не нуждались, — рассказали в МЧС.
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Их лодка перевернулась на расстоянии 400 метров от берега.
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Архив (ЧП)
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