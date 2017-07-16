На водохранилище под Солигорском спасли двух рыбаков

В минувшее воскресенье спасателям поступило сообщение, что на Солигорском водохранилище плавает перевернутая лодка. А рядом виден человек в воде. Подробности сообщает Минское областное управление МЧС.

На момент приезда спасателей лодка с подвесным мотором плавала вверх дном на расстоянии 400 метров от берега. Рядом на воде держались двое рыбаков — благо, один из них был в спасательном жилете.

— Из воды извлекли мужчин работники ОСВОДа. Рыбаки осмотрены фельдшером скорой медицинской помощи, в госпитализации не нуждались, — рассказали в МЧС.