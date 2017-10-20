В Минске пьяный мужчина избил собаку и выбросил с балкона пятого этажа - животное погибло

Днем 20 октября с балкона дома на улице Есенина в Минске мужчина выбросил собаку. До этого он избил животное, сообщили TUT.BY читатели. Информацию подтвердили в милиции. 29-летнего мужчину задержали.

«В минувшую пятницу мужчина 1988 года рождения (ранее судимый за грабеж) в сильном подпитии пришел к подруге, вывел ее собаку на лестничную площадку и стал избивать: поднимал на руках выше головы и бросал на пол. Когда на площадку вышла соседка и пыталась защитить собаку, он бросился к женщине. Но женщина успела спряталась в своей квартире. Затем мужчина отнес собаку на общий балкон и сбросил вниз», — сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Как собака упала с высоты, видела сидевшая возле подъезда женщина. Животное умерло на месте от полученных травм.



Фото TUT.BY предоставили читатели

Соседи вызвали милицию. Правоохранители задержали мужчину и доставили в Московское РУВД. Составлен протокол по 17.1 (Мелкое хулиганство) КоАП, после чего задержанного доставили в Центр изоляции правонарушителей. Районным отделом следственного комитета Московского района Минска проводится дальнейшая проверка.