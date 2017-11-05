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Саудовский принц и восемь чиновников погибли при крушении вертолета

06.11.2017 09:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Заместитель губернатора провинции Асир, принц Саудовской Аравии Мансур бен Мукрин погиб при крушении вертолета, об этом сообщили в эфире телеканала Аль-Арабия.

Саудовский принц и восемь чиновников погибли при крушении вертолета
© Sputnik/ Сергей Мамонтов
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Трагедия произошла в минувшее воскресенье на юго-востоке страны, когда принц вместе с высокопоставленными чиновниками возвращался с инспекционной поездки.

Телеканал уточнил, что принц в результате авиакатастрофы погиб, по другим данным вместе с ним жертвами крушения стали еще восемь человек.

Обломки вертолета уже обнаружены, ведутся поиски выживших. Причины катастрофы не сообщаются.

Мансур бен Мукрин является членом правящей династии Саудовской Аравии, его отец с января по апрель 2015 года был наследным принцем королевства, после чего король Салман назначил наследником второго вице-премьера Мухаммада ибн Наифа аль Сауда.

 
Теги: Минск
 
 
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Обломки винтокрылой машины уже обнаружены на юго-западе королевства, ведутся поиски выживших.

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