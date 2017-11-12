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Мощное землетрясение произошло на границе Ирана и Ирака

12.11.2017 22:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Землетрясение магнитудой 7,6 балла произошло на границе Ирана и Ирака, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северу-востоку от Багдада, а также в 104 километрах к западу от города Керманшах в Иране.

Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Пока нет данных, есть ли пострадавшие, жертвы и разрушения в результате случившегося.

По информации некоторых СМИ, землетрясение вызвало разрушения в ряде провинций Ирака.

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Теги: Минск
 
 
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Пока не поступали сообщения о пострадавших, жертвах и разрушениях.

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