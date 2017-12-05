Шереметьево открывает полосу после инцидента с самолетом AirBaltic

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Российский аэропорт Шереметьево открывает взлетно-посадочную полосу, закрытую ранее из-за инцидента с самолетом AirBaltic , говорится в сообщении воздушной гавани.

Аэропорт переходит на работу с двумя ВПП.

Также стало известно, что самолет авиакомпании airBaltic (рейс BT 428 Рига – Москва) совершил в среду плановую посадку в аэропорту назначения. После посадки во время руления со взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку самолет выкатился на грунтовую часть летного поля.

В аэропорту оперативно провели комплекс работ по эвакуации воздушного судна с летного поля, сообщили в Шереметьево.

Самолет AirBaltic перемещен на место стоянки. Причины произошедшего установит специальная комиссия.

В результате случившегося никто не пострадал. Экипаж и пассажиры покинули борт и были доставлены в терминал "Е". Багаж также выгружен из самолета и перемещен для выдачи пассажирам.