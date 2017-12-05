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Шереметьево открывает полосу после инцидента с самолетом AirBaltic

06.12.2017 19:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Российский аэропорт Шереметьево открывает взлетно-посадочную полосу, закрытую ранее из-за инцидента с самолетом AirBaltic, говорится в сообщении воздушной гавани.

Шереметьево открывает полосу после инцидента с самолетом AirBaltic
© Sputnik/ Илья Питалев
Одна полоса в "Шереметьево" закрыта из-за выкатившегося самолета

Аэропорт переходит на работу с двумя ВПП.

Также стало известно, что самолет авиакомпании airBaltic (рейс BT 428 Рига – Москва) совершил в среду плановую посадку в аэропорту назначения. После посадки во время руления со взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку самолет выкатился на грунтовую часть летного поля.

В аэропорту оперативно провели комплекс работ по эвакуации воздушного судна с летного поля, сообщили в Шереметьево.

Самолет AirBaltic перемещен на место стоянки. Причины произошедшего установит специальная комиссия.

В результате случившегося никто не пострадал. Экипаж и пассажиры покинули борт и были доставлены в терминал "Е". Багаж также выгружен из самолета и перемещен для выдачи пассажирам.

 
Теги: Минск
 
 
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Воздушное судно выкатилось со взлетно-посадочной полосы на грунтовую часть летного поля, экипаж и пассажиры не пострадали.

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