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Шереметьево открывает полосу после инцидента с самолетом AirBaltic
06.12.2017 19:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Российский аэропорт Шереметьево открывает взлетно-посадочную полосу, закрытую ранее
© Sputnik/ Илья Питалев
Аэропорт переходит на работу с двумя ВПП.
Также стало известно, что самолет авиакомпании airBaltic (рейс BT 428 Рига – Москва) совершил в среду плановую посадку в аэропорту назначения. После посадки во время руления со взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку самолет выкатился на грунтовую часть летного поля.
В аэропорту оперативно провели комплекс работ по эвакуации воздушного судна с летного поля, сообщили в Шереметьево.
Самолет AirBaltic перемещен на место стоянки. Причины произошедшего установит специальная комиссия.
В результате случившегося никто не пострадал. Экипаж и пассажиры покинули борт и были доставлены в терминал "Е". Багаж также выгружен из самолета и перемещен для выдачи пассажирам.
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Воздушное судно выкатилось со взлетно-посадочной полосы на грунтовую часть летного поля, экипаж и пассажиры не пострадали.
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