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Повар школьной столовой в Хойниках посадила детей на вынужденную диету

09.12.2017 20:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 дек — Sputnik. В Хойниках задержана повар школьной столовой, которая пыталась вывезти продукты на сумму в 265 рублей, сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Повар школьной столовой в Хойниках посадила детей на вынужденную диету
© Sputnik/ Алексей Куденко
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В четверг утром, когда женщина выносила из школы в двух пакетах зеленый горошек, томатный соус и подсолнечное масло, ее задержали правоохранители. После процессуальных действий женщину отпустили на рабочее место — она должна была готовить еду для школьников.

Спустя два часа милиционеры вновь подъехали к школе, в это время с обратной стороны здания загружался легковой автомобиль. За рулем находился знакомый повара, местный житель, а в салоне сложены упаковки круп, макарон, кофейный напиток, лимоны, мармелад.

"Предварительно установлено, что повар столовой, выполнявшая функции заведования предприятием школьного питания, присвоила вышеуказанные продукты питания, которые были вверены ей как материально-ответственному лицу", — отмечает Виталий Пристромов.

Было установлено, что повар своими действиями причинила школе материальный вред на сумму 264, 97 рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК Беларуси "Присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено".

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В школе назначена ревизия.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщина вывозила продукты из школы машиной – ее застали, когда она складировала в автомобиль знакомого упаковки круп, макарон, мармелад, кофейный напиток.

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