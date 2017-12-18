Пьяный бесправник на чужом авто задним ходом протаранил машину ГАИ

МИНСК, 18 дек — Sputnik. В воскресенье около 9 часов утра в ГАИ поступило сразу три сообщения о неадекватном поведении водителя Citroen Xantia в минском микрорайоне Уручье — очевидцы предположили, что мужчина пьян, и не ошиблись, рассказала Sputnik старший инспектор ГАИ Первомайского района Оксана Мехедко.

"Как только поступило сообщение об инциденте, на место выехал экипаж ГАИ. Автомобиль Citroen был замечен возле первого корпуса дома №29 по улице Руссиянова. Заметив сотрудников ДПС, водитель свернул в арку и резко остановился. Инспектор свернул за ним и блокировал выезд. Но внезапно водитель Citroen начал движение задним ходом и протаранил патрульный автомобиль", — сообщили в Госавтоинспекции.

За рулем автомобиля оказался 31-летний минчанин, в 2011 году лишенный прав за пьяное вождение. Медосвидетельствование показало, что в его крови содержится почти 2 промилле алкоголя. Известно, что право на управление транспортными средствами после лишения мужчина так и не восстановил.

Кроме того, автомобиль Citroen принадлежал другому человеку, с которым мужчина вместе отдыхал ночью. Хозяин авто сначала заявил об угоне, но позже отказался от своих слов.