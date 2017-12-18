﻿ Пьяный бесправник на чужом авто задним ходом протаранил машину ГАИ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пьяный бесправник на чужом авто задним ходом протаранил машину ГАИ

18.12.2017 11:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 дек — Sputnik. В воскресенье около 9 часов утра в ГАИ поступило сразу три сообщения о неадекватном поведении водителя Citroen Xantia в минском микрорайоне Уручье — очевидцы предположили, что мужчина пьян, и не ошиблись, рассказала Sputnik старший инспектор ГАИ Первомайского района Оксана Мехедко.

Пьяный бесправник на чужом авто задним ходом протаранил машину ГАИ
© Sputnik/ Евгений Одиноков
Поругалась с мужем: в Гродно остановили Seat с сильно пьяной барышней

"Как только поступило сообщение об инциденте, на место выехал экипаж ГАИ. Автомобиль Citroen был замечен возле первого корпуса дома №29 по улице Руссиянова. Заметив сотрудников ДПС, водитель свернул в арку и резко остановился. Инспектор свернул за ним и блокировал выезд. Но внезапно водитель Citroen начал движение задним ходом и протаранил патрульный автомобиль", — сообщили в Госавтоинспекции.

За рулем автомобиля оказался 31-летний минчанин, в 2011 году лишенный прав за пьяное вождение. Медосвидетельствование показало, что в его крови содержится почти 2 промилле алкоголя. Известно, что право на управление транспортными средствами после лишения мужчина так и не восстановил.

Кроме того, автомобиль Citroen принадлежал другому человеку, с которым мужчина вместе отдыхал ночью. Хозяин авто сначала заявил об угоне, но позже отказался от своих слов.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 180
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пьяный мужчина на чужом Citroen после бурной ночи решил прокатиться по минскому микрорайону Уручье, очевидцы неадекватного поведения автомобилиста вызвали ГАИ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
"Горящие" выходные: на пожарах в Беларуси за сутки погибло 5 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика