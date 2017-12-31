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В Минске петарды разбили два окна и травмировали пять человек

01.01.2018 17:11 — ЧП | Tut.by  
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За полтора часа до наступления Нового года петарда попала в окно квартиры, расположенной на 10-м этаже на ул. Заславская. К счастью, в квартиру она не залетела — лишь разбила стекло. Уже через 20 минут похожий случай произошел на 3-м этаже пятиэтажки на Каховской — здесь петарда разбила окно квартиры 74-летней пенсионерки.



Всего же, по данным МЧС, за ночь от неправильного использования пиротехники пострадали 5 человек.

Вечером 31 декабря десятиклассник получил перелом пальца кисти и ожог 1−3 степени — он поджигал петарду в квартире. Аналогичный случай и в это же время произошел на улице Чигладзе — там ожоги правой кисти получил 19-летний парень.

В новогоднюю ночь 13-летний школьник поджигал петарды во дворе жилого дома на ул. Авакяна и получил ожог пальца правой кисти. А 26-летний парень в гостях зажигал бенгальские огни — и получил ожог пальцев обеих кистей.

33-летней женщине же в лицо попал фейерверк, который запускали соседи — она получила травму губы.

МЧС напоминает!

Ппри использовании пиротехнических изделий:

  • располагайте их на ровной поверхности, не ближе 30 м от людей, строений, деревьев, дорог;
  • не используйте пиротехнику дома;
  • обязательно примите меры по недопущению опрокидывания изделия во время его работы;
  • поджигайте конец фитиля на расстоянии вытянутой руки (не наклоняясь над изделием) и немедленно отойдите на безопасное расстояние;
  • не используйте пиротехнику в ветреную погоду.

Если фейерверк не получилось запустить с первого раза, никогда не пробуйте повторить эту попытку еще раз!

 
 
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За полтора часа до наступления Нового года петарда попала в окно квартиры, расположенной на 10-м этаже на ул. Заславская.

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