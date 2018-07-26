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По факту ДТП в результате которого погибла семья из четырех человек, назначены экспертизы

27.07.2018 12:58 — ЧП | Виртуальный Брест  
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С целью установления взаимного расположения транспортных средств в момент первоначального контакта, а также установления их мест столкновений назначены автотехнические экспертизы, производство которых поручено специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области. Экспертам предстоит определить техническое состояние автомобилей «Рено» и «МАЗ» (состояние рулевого управления, рабочей тормозной системы и ходовой части транспортных средств) на момент ДТП.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57587.php

По факту ДТП в результате которого погибла семья из четырех человек, назначены экспертизы

Авария произошла 26 июля около 08:15 на 34 километре автодороги «Брест-Каменец - НП «Беловежская пуща» вблизи д.Радость Каменецкого района.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля «МАЗ», 1957 года рождения, житель д.Ходосы Каменецкого района, при совершении маневра левого поворота на автодорогу Р-83 не предоставил преимущество автомобилю марки "Рено" под управлением жителя г.Бреста, 1986 года рождения, и совершил с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пассажиры «Рено» - супруга водителя, 1987 года рождения, и их сыновья 2-х и 5 лет. Водитель «Рено» был доставлен в учреждение здравоохранения, где спустя время скончался. Водитель автомобиля «МАЗ» не пострадал.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57587.php

По факту ДТП в результате которого погибла семья из четырех человек, назначены экспертизы


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57587.php

По факту ДТП в результате которого погибла семья из четырех человек, назначены экспертизы

В ходе проведения осмотра места происшествия зафиксирована следовая информация на проезжей части дороги, изъяты автомобили «Рено» и «МАЗ», а также навигатор из автомобиля «Рено».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57587.php

По факту ДТП в результате которого погибла семья из четырех человек, назначены экспертизы

Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК Республики Беларусь.

 
Теги: Брест
 
 
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С целью установления взаимного расположения транспортных средств в момент первоначального контакта, а также установления их мест столкновений назначены...
 
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