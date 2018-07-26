По факту ДТП в результате которого погибла семья из четырех человек, назначены экспертизы

С целью установления взаимного расположения транспортных средств в момент первоначального контакта, а также установления их мест столкновений назначены автотехнические экспертизы, производство которых поручено специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области. Экспертам предстоит определить техническое состояние автомобилей «Рено» и «МАЗ» (состояние рулевого управления, рабочей тормозной системы и ходовой части транспортных средств) на момент ДТП.



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Авария произошла 26 июля около 08:15 на 34 километре автодороги «Брест-Каменец - НП «Беловежская пуща» вблизи д.Радость Каменецкого района.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля «МАЗ», 1957 года рождения, житель д.Ходосы Каменецкого района, при совершении маневра левого поворота на автодорогу Р-83 не предоставил преимущество автомобилю марки "Рено" под управлением жителя г.Бреста, 1986 года рождения, и совершил с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пассажиры «Рено» - супруга водителя, 1987 года рождения, и их сыновья 2-х и 5 лет. Водитель «Рено» был доставлен в учреждение здравоохранения, где спустя время скончался. Водитель автомобиля «МАЗ» не пострадал.



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В ходе проведения осмотра места происшествия зафиксирована следовая информация на проезжей части дороги, изъяты автомобили «Рено» и «МАЗ», а также навигатор из автомобиля «Рено».



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Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК Республики Беларусь.