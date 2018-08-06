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В Горках годовалый ребенок выпил кислоту, которой чистили трубы

07.08.2018 11:25 — ЧП | Tut.by  
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В Горках годовалый ребенок попал в больницу с химическими ожогами полости рта и пищевода. 5 августа он выпил кислоту, которой чистили трубы, сообщили в Следственном комитете.

То, что ребенок выпил кислоту, заметила бабушка. Она занималась по хозяйству, услышала резкий плач ребенка и увидела в его руках пустую бутылку от газированного напитка. В ней ранее и была кислота, которой 31 июля родители мальчика проводили чистку канализационных труб.

Хранить опасные жидкости в доступных для детей местах недопустимо, подчеркивают следователи. Также следует ограничить доступ детей к электрическим бытовым приборам, к открытым источникам повышенной температуры и огня. Оставлять детей одних в помещениях с открытыми окнами нельзя.

 
 
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Мальчик сейчас в больнице с химическими ожогами полости рта и пищевода.
 
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