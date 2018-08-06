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В Горках годовалый ребенок выпил кислоту, которой чистили трубы
В Горках годовалый ребенок попал в больницу с химическими ожогами полости рта и пищевода. 5 августа он выпил кислоту, которой чистили трубы,
То, что ребенок выпил кислоту, заметила бабушка. Она занималась по хозяйству, услышала резкий плач ребенка и увидела в его руках пустую бутылку от газированного напитка. В ней ранее и была кислота, которой 31 июля родители мальчика проводили чистку канализационных труб.
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Мальчик сейчас в больнице с химическими ожогами полости рта и пищевода.
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