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На предприятии в Витебске горела вентшахта. Пришлось эвакуировать 40 человек

23.10.2018 10:07 — ЧП | Tut.by  
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Загорание в вентшахте на предприятии на Московском проспекте в Витебске произошло утром 22 октября, сообщает МЧС.


Когда приехали спасатели, внутри здания было задымление. Оказалось, загорелась тканевая гибкая вставка вентиляционной шахты на втором этаже.

В момент возникновения пожара в здании находились 43 человека (трое из них — обслуживающий персонал, остальные 40 — арендаторы). Почти все были эвакуированы еще до приезда спасателей.

Никто не пострадал.


 
Теги: Витебск
 
 
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Загорание в вентшахте на предприятии на Московском проспекте в Витебске произошло утром 22 октября.
 
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