На предприятии в Витебске горела вентшахта. Пришлось эвакуировать 40 человек

Загорание в вентшахте на предприятии на Московском проспекте в Витебске произошло утром 22 октября, сообщает МЧС.





Когда приехали спасатели, внутри здания было задымление. Оказалось, загорелась тканевая гибкая вставка вентиляционной шахты на втором этаже.

В момент возникновения пожара в здании находились 43 человека (трое из них — обслуживающий персонал, остальные 40 — арендаторы). Почти все были эвакуированы еще до приезда спасателей.

Никто не пострадал.



