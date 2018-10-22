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На предприятии в Витебске горела вентшахта. Пришлось эвакуировать 40 человек
Загорание в вентшахте на предприятии на Московском проспекте в Витебске произошло утром 22 октября,
Когда приехали спасатели, внутри здания было задымление. Оказалось, загорелась тканевая гибкая вставка вентиляционной шахты на втором этаже.
В момент возникновения пожара в здании находились 43 человека (трое из них — обслуживающий персонал, остальные 40 — арендаторы). Почти все были эвакуированы еще до приезда спасателей.
Никто не пострадал.
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Загорание в вентшахте на предприятии на Московском проспекте в Витебске произошло утром 22 октября.
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