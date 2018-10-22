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У пенсионерки в Могилеве взорвался отопительный котел и разнес кухню
В Могилеве 22 октября в доме пенсионерки взорвался отопительный котел. Люди не пострадали,
Отопительный котел в доме 68-летней женщины в 3-ем Южном переулке работал на твердом топливе. Разрыв произошел около 10 утра. В результате повреждены котел и кирпичная печь.
Спасатели предполагают, что в системе не было циркуляции теплоносителя, потому котел и взорвался.
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Люди не пострадали. Спасатели назвали предварительную причину взрыва.
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