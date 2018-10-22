У пенсионерки в Могилеве взорвался отопительный котел и разнес кухню

В Могилеве 22 октября в доме пенсионерки взорвался отопительный котел. Люди не пострадали, сообщили в МЧС.





Отопительный котел в доме 68-летней женщины в 3-ем Южном переулке работал на твердом топливе. Разрыв произошел около 10 утра. В результате повреждены котел и кирпичная печь.

Спасатели предполагают, что в системе не было циркуляции теплоносителя, потому котел и взорвался.



