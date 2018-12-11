Пограничники изъяли у белоруса пистолет и патроны, которые он пытался контрабандой ввезти из Украины

Гражданин Беларуси пытался ввезти из Украины пистолет, составные части другого стрелкового оружия, а также патроны. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.



Фото: gpk.gov.by

Мужчина на автомобиле Renault белорусской регистрации возвращался из Украины через международный пункт пропуска «Веселовка» ночью 11 декабря. В ходе осмотра водителя с применением технических средств пограничного контроля под его верхней одеждой был обнаружен завернутый в полиэтиленовый пакет предмет, внешне похожий по форме на пистолет.

По словам 56-летнего гражданина Беларуси, в свертке находился 9-мм пистолет марки Luger P-08. Также у мужчины под одеждой выявлены скрытые и плотно упакованные еще два предмета, которые оказались составными частями другого стрелкового оружия.



Фото: gpk.gov.by

В ходе дальнейшего осмотра транспортного средства, осуществленного совместно с сотрудниками таможни, под капотом за двигателем была обнаружена небольшая коробка, в которой находилось 20 патронов к пистолету.



Фото: gpk.gov.by

Все предметы изъяты сотрудниками таможни для проведения экспертизы. По данному факту проводится дальнейшее разбирательство.