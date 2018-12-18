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В Пинске найдено похищенное из храма Петра и Февронии Евангелие

18.12.2018 — ЧП | Полесская правда  
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 В Пинске найдено похищенное из храма Петра и Февронии ЕвангелиеВ Пинске задержан злоумышленник, похитивший Требное Евангелие из Храма святых благоверных Петра и Февронии во время службы. Причиненный ущерб оценивается в 308,77 руб.

Первый заместитель начальника – начальник криминальной милиции УВД Брестского облисполкома полковник милиции Игорь Жигалов отметил, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Пинского ГОВД установили личность вора. Им оказался ранее судимый пинчанин 1989 года рождения. Похищенное изъято.

Пинским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (кража) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

По информации УВД Брестского облисполкома.

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