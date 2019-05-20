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В Пинском районе вблизи деревни Качановичи утонул мужчина
21.05.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Пинском районе во время купания в бассейне реки Припять утонул мужчина. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
По предварительной информации, он прыгнул в воду с плотины и утонул. В этом месте купание запрещено.
Сотрудники Пинского межрайонного отдела Следственного комитета выясняют обстоятельства случившегося.
УСК по Брестской области призывает граждан соблюдать правила безопасного поведения на водоемах. Не стоит купаться в местах, которые для этого специально не оборудованы, а также заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
По информации
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