В Пинском районе вблизи деревни Качановичи утонул мужчина

Источник материала: Полесская правда

В Пинском районе во время купания в бассейне реки Припять утонул мужчина. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.



Несчастный случай произошел вчера, 20 мая, около 13.00 вблизи деревни Качановичи. Вместе со знакомым мужчина 1965 года рождения отдыхал на реке.

По предварительной информации, он прыгнул в воду с плотины и утонул. В этом месте купание запрещено.

Сотрудники Пинского межрайонного отдела Следственного комитета выясняют обстоятельства случившегося.

УСК по Брестской области призывает граждан соблюдать правила безопасного поведения на водоемах. Не стоит купаться в местах, которые для этого специально не оборудованы, а также заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.