В Борисове парень продал билеты на несостоявшийся фестиваль

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Каково же было удивление людей, купивших билеты, когда, придя в оговоренное время, они не заметили и признака грандиозного шоу. Некоторые из них обратились в милицию. Теперь правоохранители устанавливают покупателей билетов на несостоявшееся мероприятие. Граждане рассказали, что организатор направлял им курьера, через которого и получал деньги за сбытый билет.

В Борисовском РУВД корреспонденту ИД “Беларусь сегодня” рассказали, что стоимость посещения фестиваля составляла от 20 до 40 рублей: “Молодой человек завладел деньгами более десятка граждан. Продолжаем устанавливать точное число людей, купивших билеты. Вероятно, их на самом деле гораздо больше. Примечательно, что изначально этот гражданин даже обращался в милицию, чтобы организовать обеспечение безопасности на мероприятии, однако дальше никаких действий от него не последовало”.

В милиции обращают внимание, что люди, купившие билеты на несостоявшийся фестиваль, могут сообщить об этом в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД.