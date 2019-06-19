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В Борисове парень продал билеты на несостоявшийся фестиваль

20.06.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Каково же было удивление людей, купивших билеты, когда, придя в оговоренное время, они не заметили и признака грандиозного шоу. Некоторые из них обратились в милицию. Теперь правоохранители устанавливают покупателей билетов на несостоявшееся мероприятие. Граждане рассказали, что организатор направлял им курьера, через которого и получал деньги за сбытый билет.

В Борисовском РУВД корреспонденту ИД “Беларусь сегодня” рассказали, что стоимость посещения фестиваля составляла от 20 до 40 рублей: “Молодой человек завладел деньгами более десятка граждан. Продолжаем устанавливать точное число людей, купивших билеты. Вероятно, их на самом деле гораздо больше. Примечательно, что изначально этот гражданин даже обращался в милицию, чтобы организовать обеспечение безопасности на мероприятии, однако дальше никаких действий от него не последовало”.

В милиции обращают внимание, что люди, купившие билеты на несостоявшийся фестиваль, могут сообщить об этом в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД.

 
 
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В Борисове молодой человек 1988 года рождения продал горожанам билеты на несостоявшийся фестиваль. Парень уверял: посетителей ожидает широкомасштабное мероприятие...
 
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