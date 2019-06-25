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В Вене произошел взрыв: частично обрушился жилой дом

26.06.2019 19:34 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мощный взрыв прогремел в жилом пятиэтажном доме в четвертом районе Вены. Об этом сообщает в среду корреспондент ТАСС с места событий.

В результате взрыва на улице Прессгассе дом частично обрушился с лицевой стороны. Взрывная волна была ощутима на нескольких соседних улицах. В прилегающих домах выбило стекла в окнах.

Представитель пожарно-спасательной службы сообщил, что в результате происшествия ранения получили 10 человек.

В разрушенном доме могут до сих пор находиться люди. На месте работают специальные службы.

Соседние улицы оцеплены полицией. По версии пожарных, причиной взрыва могла стать утечка газа.

 
 
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В результате ЧП частично обрушился жилой дом и пострадали 10 человек.
 
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