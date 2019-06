В Вене произошел взрыв: частично обрушился жилой дом

Источник материала: Tut.by

Мощный взрыв прогремел в жилом пятиэтажном доме в четвертом районе Вены. Об этом сообщает в среду корреспондент ТАСС с места событий.

В результате взрыва на улице Прессгассе дом частично обрушился с лицевой стороны. Взрывная волна была ощутима на нескольких соседних улицах. В прилегающих домах выбило стекла в окнах.