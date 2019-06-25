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В Вене произошел взрыв: частично обрушился жилой дом
Источник материала: Tut.by
Мощный взрыв прогремел в жилом пятиэтажном доме в четвертом районе Вены. Об этом сообщает в среду корреспондент ТАСС с места событий.
В результате взрыва на улице Прессгассе дом частично обрушился с лицевой стороны. Взрывная волна была ощутима на нескольких соседних улицах. В прилегающих домах выбило стекла в окнах.
Представитель пожарно-спасательной службы сообщил, что в результате происшествия ранения получили 10 человек.
В разрушенном доме могут до сих пор находиться люди. На месте работают специальные службы.
Соседние улицы оцеплены полицией. По версии пожарных, причиной взрыва могла стать утечка газа.
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В результате ЧП частично обрушился жилой дом и пострадали 10 человек.
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