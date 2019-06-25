В Вене произошел взрыв: частично обрушился жилой дом

Источник материала: Tut.by

Мощный взрыв прогремел в жилом пятиэтажном доме в четвертом районе Вены. Об этом сообщает в среду корреспондент ТАСС с места событий.

В результате взрыва на улице Прессгассе дом частично обрушился с лицевой стороны. Взрывная волна была ощутима на нескольких соседних улицах. В прилегающих домах выбило стекла в окнах.

News Update: Vienna , Austria - At least Four people have been seriously injured after a building collapsed. Cause is believed to be a gas explosion. #Pressgasse #Vienna pic.twitter.com/ZiU3ESlEiP — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) June 26, 2019

Представитель пожарно-спасательной службы сообщил, что в результате происшествия ранения получили 10 человек.

В разрушенном доме могут до сих пор находиться люди. На месте работают специальные службы.

Соседние улицы оцеплены полицией. По версии пожарных, причиной взрыва могла стать утечка газа.