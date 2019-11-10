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В Могилевском районе горело здание частных предпринимателей. Версий пожара несколько
Источник материала: Tut.by
В Могилевском районе утром 10 ноября загорелось кирпичное здание, которое арендовали несколько организаций. Пожар уничтожил крышу и имущество в здании, люди не пострадали,
Пожарных вызвали рано утром — о возгорании сообщил сторож производственно-складского здания в деревне Салтановка. Спасатели были на месте уже через 5 минут, и к этому моменту здание склада уже горело открытым пламенем. Людей внутри не было, сказали очевидцы.
В одноэтажном кирпичном здании площади арендовали сразу несколько организаций и индивидуальных предпринимателей. Постройка использовалась как ремонтная зона и производство.
Пожар ликвидировали спасатели. Учитывая то, что территория предприятия огорожена, есть круглосуточная охрана, рассматриваются несколько версий причины пожара.
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Постройка использовалась как ремонтная зона и производство.
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