В Могилевском районе горело здание частных предпринимателей. Версий пожара несколько

Источник материала: Tut.by

В Могилевском районе утром 10 ноября загорелось кирпичное здание, которое арендовали несколько организаций. Пожар уничтожил крышу и имущество в здании, люди не пострадали, сообщили в МЧС.





Пожарных вызвали рано утром — о возгорании сообщил сторож производственно-складского здания в деревне Салтановка. Спасатели были на месте уже через 5 минут, и к этому моменту здание склада уже горело открытым пламенем. Людей внутри не было, сказали очевидцы.

В одноэтажном кирпичном здании площади арендовали сразу несколько организаций и индивидуальных предпринимателей. Постройка использовалась как ремонтная зона и производство.









Пожар ликвидировали спасатели. Учитывая то, что территория предприятия огорожена, есть круглосуточная охрана, рассматриваются несколько версий причины пожара.