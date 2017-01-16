﻿ 15 людей, неожиданно повстречавших… самих себя. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

15 людей, неожиданно повстречавших… самих себя

17.01.2017 15:23 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Фактрум спешит познакомить читателя с людьми, которые до недавнего времени и не подозревали, что где-то на Земле обитает их точная копия!

Я только что встретила свою точную копию в магазине! Удивительно!

15 людей, неожиданно повстречавших… самих себя
Источник фотографий: Boredpanda.com

Я нашла свою двойняшку на свадьбе кузины, и она сестра её мужа! Мы не кровные родственники

15 людей, неожиданно повстречавших… самих себя

Нил Ричардсон приехал в Эссекс, где к нему обратился мужчина, назвав его Джоном. Оказалось, он перепутал его с местным жителем

15 людей, неожиданно повстречавших… самих себя

Мой друг встретил своего двойника этим вечером

15 людей, неожиданно повстречавших… самих себя

Моя подруга и её точная копия на вечеринке

15 людей, неожиданно повстречавших… самих себя

Я встретил своего двойника на фестивале. На втором фото мы применили замену лиц. Ничего не изменилось!

15 людей, неожиданно повстречавших… самих себя

Двойники. Реально странно…

15 людей, неожиданно повстречавших… самих себя

Мои родственники перепутали меня с этой девушкой

15 людей, неожиданно повстречавших… самих себя

Коллега моего отца безумного похож на него

15 людей, неожиданно повстречавших… самих себя

У меня с моим двойником даже день рождения в один день! И нет, мы не братья!

15 людей, неожиданно повстречавших… самих себя

Мой парень и его двойник в ИКЕА

15 людей, неожиданно повстречавших… самих себя

Я повстречался со своим двойником на круизом лайнере во время своего медового месяца

15 людей, неожиданно повстречавших… самих себя

Жена встретила свою копию на отдыхе в Риме

15 людей, неожиданно повстречавших… самих себя

Только что мой друг обрел своего клона

15 людей, неожиданно повстречавших… самих себя

Когда я приехал в колледж, то все почему-то называли меня Брайан, хотя меня зовут Джош. Причина этой странности выяснилась через несколько недель, когда я встретил этого парня

15 людей, неожиданно повстречавших… самих себя

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вам никогда не хотелось иметь своего двойника, чтобы он ходил на работу, а вы отдыхали? А вот эти люди нашли своих близнецов! Поразительно, как природа могла...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Как я героически за жену мстил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика