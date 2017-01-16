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15 людей, неожиданно повстречавших… самих себя
17.01.2017 15:23 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум спешит познакомить читателя с людьми, которые до недавнего времени и не подозревали, что где-то на Земле обитает их точная копия!
Я только что встретила свою точную копию в магазине! Удивительно!
Я нашла свою двойняшку на свадьбе кузины, и она сестра её мужа! Мы не кровные родственники
Нил Ричардсон приехал в Эссекс, где к нему обратился мужчина, назвав его Джоном. Оказалось, он перепутал его с местным жителем
Мой друг встретил своего двойника этим вечером
Моя подруга и её точная копия на вечеринке
Я встретил своего двойника на фестивале. На втором фото мы применили замену лиц. Ничего не изменилось!
Двойники. Реально странно…
Мои родственники перепутали меня с этой девушкой
Коллега моего отца безумного похож на него
У меня с моим двойником даже день рождения в один день! И нет, мы не братья!
Мой парень и его двойник в ИКЕА
Я повстречался со своим двойником на круизом лайнере во время своего медового месяца
Жена встретила свою копию на отдыхе в Риме
Только что мой друг обрел своего клона
Когда я приехал в колледж, то все почему-то называли меня Брайан, хотя меня зовут Джош. Причина этой странности выяснилась через несколько недель, когда я встретил этого парня
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Вам никогда не хотелось иметь своего двойника, чтобы он ходил на работу, а вы отдыхали? А вот эти люди нашли своих близнецов! Поразительно, как природа могла...
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