В северо-восточном пригороде японского города Осака есть железнодорожная станция, которая своим примером доказывает , что человек и природа могут сосуществовать в гармонии. Главная «фишка» станции – это гигантское камфорное дерево, растущее через специальное отверстие в платформе. Считается, что дереву около 700 лет, и его история связана с заботящимися о нем людьми плюс, конечно же, немного суеверия.

Станция Каясима была открыта прямо возле камфорного дерева в 1910 году. Через 60 лет население значительно увеличилось, потому в 1972 году станцию решили перестраивать и расширять. Дерево фактически было обречено, чтобы освободить место для новой постройки. Однако любого, кто пытался его срубить, настигал какой-либо несчастный случай. Один из смельчаков, которому удалось спилить ветку, в тот же день свалился с высочайшей температурой, а люди поговаривали, что якобы из корней дерева время от времени валит дым.

Когда местные жители узнали о том, что происходит с их любимым деревом, они были крайне возмущены. О дереве и его сверхспособностях начали распространяться всяческие байки, потому в конечном итоге чиновники согласились реконструировать платформу и пощадить дерево, сделав его частью дизайна. Строительство началось в 1973 году и закончилось в 1980 году. А камфорное дерево растет там и по сей день – люди всячески его чтут, любят и считают чуть ли не священным.





























Текст: Flytothesky.ru