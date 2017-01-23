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Почему японцы построили станцию вокруг 700-летнего дерева, а не просто спилили его
23.01.2017 22:54 — Калейдоскоп | Flytothesky
В северо-восточном пригороде японского города Осака есть железнодорожная станция, которая своим примером
Станция Каясима была открыта прямо возле камфорного дерева в 1910 году. Через 60 лет население значительно увеличилось, потому в 1972 году станцию решили перестраивать и расширять. Дерево фактически было обречено, чтобы освободить место для новой постройки. Однако любого, кто пытался его срубить, настигал какой-либо несчастный случай. Один из смельчаков, которому удалось спилить ветку, в тот же день свалился с высочайшей температурой, а люди поговаривали, что якобы из корней дерева время от времени валит дым.
Когда местные жители узнали о том, что происходит с их любимым деревом, они были крайне возмущены. О дереве и его сверхспособностях начали распространяться всяческие байки, потому в конечном итоге чиновники согласились реконструировать платформу и пощадить дерево, сделав его частью дизайна. Строительство началось в 1973 году и закончилось в 1980 году. А камфорное дерево растет там и по сей день – люди всячески его чтут, любят и считают чуть ли не священным.
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В северо-восточном пригороде японского города Осака есть железнодорожная станция, которая своим примером доказывает, что человек и природа могут сосуществовать в...
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