МИНСК, 12 фев — Sputnik. Первые безвизовые туристы прибывшие в Беларусь рассказали о цели своего визита в страну, сообщает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Первые безвизовые иностранцы приедут в Беларусь

Самолет Абу-Даби-Минск приземлился в Национальном аэропорту Минск. Среди прочих пассажиров рейса — туристы, целенаправленно прибывшие исследовать столицу Беларуси. Согласно указу президента, с сегодняшнего дня граждане 80 стран могут посетить Белорусь без оформления визы.

"Приехал по работе, я сотрудник авиакомпании, коллеги рассказали, что теперь в Беларусь можно приехать без визы", — рассказал Sputnik турист, прибывший рейсом из Абу-Даби.

Рейсом Вена-Минск в безвизовом порядке в Минск прилетел только один турист из Италии, но, увидев повышенное внимание к нему со стороны СМИ, от комментариев отказался. Однако позже признался, что прилетел к девушке в гости.

"Бесценный опыт по порядку организации безвизового въезда получили во время​ Чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Кроме того, безвизовых туристов принимаем на Августовском канале", — рассказал начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета РБ Олег Ляшук.

Предполагается, что отмена виз поспособствует активизации двусторонних контактов Беларуси с другими странами.