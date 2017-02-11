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Безвизовый турист в Беларуси: прилетел в гости к девушке

12.02.2017 14:20 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 фев — Sputnik. Первые безвизовые туристы прибывшие в Беларусь рассказали о цели своего визита в страну, сообщает корреспондент Sputnik.

Безвизовый турист в Беларуси: прилетел в гости к девушке
© Sputnik / Виктор Толочко
Первые безвизовые иностранцы приедут в Беларусь

Самолет Абу-Даби-Минск приземлился в Национальном аэропорту Минск. Среди прочих пассажиров рейса — туристы, целенаправленно прибывшие исследовать столицу Беларуси. Согласно указу президента, с сегодняшнего дня граждане 80 стран могут посетить Белорусь без оформления визы.

"Приехал по работе, я сотрудник авиакомпании, коллеги рассказали, что теперь в Беларусь можно приехать без визы", — рассказал Sputnik турист, прибывший рейсом из Абу-Даби.

Рейсом Вена-Минск в безвизовом порядке в Минск прилетел только один турист из Италии, но, увидев повышенное внимание к нему со стороны СМИ, от комментариев отказался. Однако позже признался, что прилетел к девушке в гости.

"Бесценный опыт по порядку организации безвизового въезда получили во время​ Чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Кроме того, безвизовых туристов принимаем на Августовском канале", — рассказал начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета РБ Олег Ляшук.

Предполагается, что отмена виз поспособствует активизации двусторонних контактов Беларуси с другими странами.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый безвизовый турист прилетел в Минск сегодня ночью рейсом из Швеции, затем в республику прибыл гость из Италии

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