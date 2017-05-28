Потрясающее и свободное детство без технологий

Удивительная серия фотоснимков демонстрирует простые радости детства без технологий.

Ники Бун , новозеландский фотограф и мама четырех детей, зафиксировала повседневную жизнь своих детей в серии, которую назвала «Детство как оно есть».

«Этот проект родился в результате нашего решения растить и обучать детей дома», – рассказывает Ники. Её семья живет в сельской местности без современных устройств, таких как телевизор и смартфоны.





Ники говорит, что такой образ жизни, конечно же, вызвал множество вопросов и критики со стороны друзей, семьи и просто посторонних людей. Сначала даже у нее и ее мужа периодически возникали сомнения.

«На первых порах фотографии были визуальным документом: с их помощью мы фиксировали то, что делали дети днем, чтобы успокоить родственников, да и себя самих, ну и просто, чтобы видеть, что процесс обучения не страдает, – объясняет Ники. – Но со временем я поняла, что фото не очень-то хорошо отражают реальную историю. Этого не было достаточно. Поэтому я провела много часов и поздних вечеров, пытаясь разобраться, как делать более информативные снимки, которые отражали бы все происходящее понятно и естественно… так этот проект, собственно, и начался».





У Ники Бун и ее мужа есть 12-летняя дочь и трое сыновей 7, 9 и 13 лет.

«Как и все родители, мы хотели бы, чтобы наши дети были самими собой: уверенными, думающими, активными, независимыми, стойкими, чуткими и счастливыми, – говорит Ники. – Надеюсь, что живя в сельской среде, они научатся любить и уважать землю, а также животных и растения, которые живут рядом с нами».





Ники Бун признается, что такой семейный дауншифтинг и отказ от технологий напоминает ей о её детстве, проведенном на ферме в большой семье. Она надеется, что ее фотографии затронут чувства и эмоции людей «хоть отрицательно, хоть положительно».

В конечном счете, мама просто хочет фиксировать бесхитростное и чудесное детство своих детей: «Надеюсь, они потом оглянутся на него и улыбнутся».



















































Текст: Flytothesky.ru