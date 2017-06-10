Хозяйка разбила вазу. Сможете по осколкам определить, какую именно?

В хозяйстве часто такое происходит. Что-то ломается, что-то бьется. Но, как говорил один известный персонаж советского мультфильма, «пустяки, дело житейское»! Вашему вниманию предлагаем интересную головоломку «Разбитая ваза». Перед вами 6 вариантов ваз. Сможете по осколкам определить, какая именно разилась?



