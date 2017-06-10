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Хозяйка разбила вазу. Сможете по осколкам определить, какую именно?
11.06.2017 20:56 — Калейдоскоп | Flytothesky
В хозяйстве часто такое происходит. Что-то ломается, что-то бьется. Но, как говорил один известный персонаж советского мультфильма, «пустяки, дело житейское»! Вашему вниманию предлагаем интересную головоломку «Разбитая ваза». Перед вами 6 вариантов ваз. Сможете по осколкам определить, какая именно разилась?
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В хозяйстве часто такое происходит. Что-то ломается, что-то бьется. Но, как говорил один известный персонаж советского мультфильма, «пустяки, дело житейское»!...
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