|
Один коллектор решил мафию «кинуть». История с неожиданной развязкой
18.06.2017 17:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Мафия была в поисках надежного человека для того, чтобы тот еженедельно собирал дань с предпринимателей, которых мафиози «крышевали». Было принято решение взять на эту должность глухого работника, чтобы осложнить его общение с полицией, на случай если того поймают.
В первую неделю глухой коллектор собрал более 40 тысяч долларов. Его обуяла жадность, и он решил присвоить эту сумму, спрятав её в надежном месте.
Боссы мафии моментально раскусили неудавшегося коллектора, тот был схвачен, связан и отправлен на допрос с участием сурдопереводчика.
Допрашивающий №1: «Спроси его, где деньги».
Сурдопереводчик жестами: «Где деньги?»
Глухой коллектор отвечает: «Я не знаю, о чем вы говорите».
Сурдопереводчик допрашивающему: «Он говорит, что не знает, о чем вы говорите».
Допрашивающий №2 вытаскивает пистолет и засовывает его ствол в ухо глухому коллектору: «Спроси его теперь, где он спрятал деньги».
Сурдопереводчик жестами: «Где вы спрятали деньги?»
Глухой коллектор в страхе отвечает: «40 тысяч долларов спрятаны в пеньке дерева в Центральном парке к востоку от большого фонтана».
Сурдопереводчик, на секунду замешкавшись: «Он говорит, что по-прежнему не знает, о чем речь, и думает, что у вас кишка тонка нажать на курок».
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мафия была в поисках надежного человека для того, чтобы тот еженедельно собирал дань с предпринимателей, которых мафиози «крышевали». Было принято решение взять...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии