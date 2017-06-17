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Один коллектор решил мафию «кинуть». История с неожиданной развязкой

18.06.2017 17:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Один коллектор решил мафию «кинуть». История с неожиданной развязкой

Мафия была в поисках надежного человека для того, чтобы тот еженедельно собирал дань с предпринимателей, которых мафиози «крышевали». Было принято решение взять на эту должность глухого работника, чтобы осложнить его общение с полицией, на случай если того поймают.

В первую неделю глухой коллектор собрал более 40 тысяч долларов. Его обуяла жадность, и он решил присвоить эту сумму, спрятав её в надежном месте.

Боссы мафии моментально раскусили неудавшегося коллектора, тот был схвачен, связан и отправлен на допрос с участием сурдопереводчика.

Допрашивающий №1: «Спроси его, где деньги».

Сурдопереводчик жестами: «Где деньги?»

Глухой коллектор отвечает: «Я не знаю, о чем вы говорите».

Сурдопереводчик допрашивающему: «Он говорит, что не знает, о чем вы говорите».

Допрашивающий №2 вытаскивает пистолет и засовывает его ствол в ухо глухому коллектору: «Спроси его теперь, где он спрятал деньги».

Сурдопереводчик жестами: «Где вы спрятали деньги?»

Глухой коллектор в страхе отвечает: «40 тысяч долларов спрятаны в пеньке дерева в Центральном парке к востоку от большого фонтана».

Сурдопереводчик, на секунду замешкавшись: «Он говорит, что по-прежнему не знает, о чем речь, и думает, что у вас кишка тонка нажать на курок».Один коллектор решил мафию «кинуть». История с неожиданной развязкой

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Мафия была в поисках надежного человека для того, чтобы тот еженедельно собирал дань с предпринимателей, которых мафиози «крышевали». Было принято решение взять...

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