Каким знакам зодиака больше всего не везет в любви и почему

Очень многие отношения рано или поздно разваливаются. Да, вы можете иметь планы и надежды, думая, что встретили человека на всю жизнь, но, увы, ничто не вечно. Если вы можете быть честным с самим собой, то наверняка способны признать, что к большинству проблем вы сами приложили свою руку, и затем сделать выводы. Как разные знаки зодиака могут сами уничтожать свою любовь, и какое поведение для них характерно?





1. Овен

Вы склонны быть импульсивным и нетерпеливым. Вы хотите делать то, что хотите, и немедленно. Если ваш партнер не успевает за вами или попросту не понимает ваших поступков, возникают конфликты. Вы действуете, не задумываясь и не принимаете во внимание чужие потребности и желания. Хуже всего то, что вы даже не всегда осознаете, насколько вы себялюбивы.

2. Телец

Вы собственник по отношению к вещам и людям. Вам нужно много времени, чтобы впустить кого-то в свою жизнь, но потом вы держитесь за этого человека стальной хваткой, не давая ему дышать и всячески подавляя. Это угнетает и не способствует развитию здоровых отношений. Вам нужно ослабить контроль или вы потеряете партнера.

3. Близнецы

Вы склонны к непоследовательности, потому ваш партнер никогда не знает, чего ожидать. Сегодня вы хотите свадьбу, а завтра скажете, что брак не для вас. Трудно понимать ваши чувства и эмоции, и еще труднее им следовать. Вы считаете, что эта черта делает вас интересным и интригующим, но это на самом деле только раздражает.

4. Рак

Вы чрезмерно эмоциональны. У всех есть хорошие и плохие дни, но только вы из ничего можете сделать драму и трагедию. Вы иногда очень похожи на героев из итальянской оперы, когда закатываете глаза и заламываете руки. Ваша капризность может быть утомительной для окружающих.

5. Лев

Ваши отношения в основном разрушает ваша неимоверная ревность. И это странно, потому что вы очень уверены в себе и обладаете здоровым эго – тем не менее, вы отчаянно ревнуете, и это не самая подходящая для вас роль. Вы мучаете партнера своим поведением и отношением, заставляя его разочаровываться в вас, а потом и вовсе вас избегать.

6. Дева

Вы склонны неприятно критиковать, а то и открыто осуждать других – а это неприемлемо в любых отношениях. Не то чтобы вы считали себя совершенным – вы полностью осознаете собственные недостатки – просто вы ожидаете, что практически безупречным будет ваш партнер. Трудно быть с человеком, который вас постоянно оценивает и требует невозможного. Отношения этого не выдержат.

7. Весы

Вы не очень избирательны, и если кто-то оказывает вам знаки внимания, то вы моментально себе «придумываете любовь». В результате вы получаете такие же придуманные отношения, которые не работают и не приносят радости. Вам нужно быть менее всеядным человеком, которого может привлечь любой партнер, проявляющий к вам интерес.

8. Скорпион

Нередко ваша личная жизнь заходит в тупик, так как вы слишком любите манипулировать и запросто можете принуждать человека к поступкам, которые ему совсем не по душе. Ваш партнер – не ваша марионетка, он должен принимать собственные решения и нести свою ответственность. Никто не хочет и не любит, чтобы им управляли и дергали за ниточки.

9. Стрелец

Вы склонны видеть вещи исключительно так, как нравится вам, и когда реальность расходится с вашими фантазиями, вам приходится несладко. Вам нужно быть готовым (или, по крайней мере, осознавать), что не все работает лишь по вашему желанию. Когда вы не относитесь объективно к отношениям, все ломается. Кроме того, вы сразу же заводите новые отношения, не удосужившись понять, что пошло не так в отношениях предыдущих – в результате вы постоянно движетесь по замкнутому кругу.

10. Козерог

Вы пессимистично убеждены, что все будет плохо и пассивно ждете развала отношений с самого начала. Не ожидайте худшего, и, может быть, вы будете приятно удивлены. Кроме того, если вы будете относиться ко всему с обреченностью, вы упустите всю радость и счастье от отношений, даже если они когда-то и закончатся.

11. Водолей

Иногда вы разрушаете что-то хорошее только потому, что хотите немного «раскачать лодку». Вы считаете забавным противоречить или создавать проблемы. Вам интересно посмотреть на реакцию партнера, когда вы намеренно ведете себя неприемлемо, но это не сулит ничего хорошего для отношений. Дурное поведение не делает вас привлекательным, а разочаровывает и лишает доверия.

12. Рыбы

Вы склонны к гиперчувствительности, что заставляет вашего партнера быть с вами осторожным, чтобы ненароком не расстроить. Человек уже не может оставаться с вами самим собой, просчитывая каждый шаг и продумывая каждое свое слово. Он будет тратить массу энергии и сил на выработку «правильного» поведения, а это напрягает. Вы не жертва, и партнер не должен относиться к вам, как к хрустальной вазе.

Текст: Flytothesky.ru