Как стать магнитом для мужчин: 7 тайн женской привлекательности

Наверняка вам неоднократно встречались в жизни женщины, которые, не обладая какими-либо особенными параметрами, производили чарующее впечатление на мужчин. С чем это связано? Уж не с магией ли? Можно ли стать такой женщиной, не имея внешних данных модели? Вполне. И сейчас мы подробно рассмотрим несколько секретов, которые помогают женщинам выглядеть особенными в глазах окружающих их мужчин.





1. Принять свою неидеальную внешность

Большинство женщин наивно полагают, что будь у них грудь на пару размеров больше или нос слегка короче, они бы непременно сорвали куш в виде толпы восхищающихся поклонников. Можно с уверенностью сказать, что этого не произойдет. Мужчин всегда привлекают женщины, которые любят себя, независимо от своих особенностей внешности. Забавно, но мужчины сразу чувствуют женскую неуверенность в себе.

2. Держаться уверенно

Женская привлекательность нередко напрямую зависит от того, как женщина себя подает в обществе. Осанка, походка, взгляд, жесты – все эти моменты должны быть отточены и доведены до совершенства. Нельзя оставаться привлекательной, имея походку пингвина и взгляд исподлобья. Эти, на первый взгляд, мелочи всегда должны быть под контролем у каждой уважающей себя женщины.

3. Быть оптимистично настроенной

К каким женщинам чаще всего испытывают притяжение мужчины? Правильно! К тем, которые не склонны впадать в уныние, преувеличивать и хандрить по поводу и без. Мужчины любят улыбчивых и оптимистичных женщин, это факт. Поэтому, если вы привыкли использовать мужчин в качестве жилетки для нытья, придется серьезно поработать над этой особенностью. Мужчинам нужен позитив и светлый взгляд в будущее.

4. Учиться доверять мужчинам

К сожалению, все чаще женщины, столкнувшиеся в жизни с предательством, продолжают видеть плохое в поступках и глазах даже положительных мужчин. Главное уяснить, негативный опыт – это не повод закрывать свое сердце от посторонних и настороженно относиться к любому повстречавшемуся на своем пути мужчине. Будьте открыты, но не наивны. Принимайте внимание и комплименты от мужчин, будьте участливы в их жизнях и заинтересованы их делами. Открытые и доверчивые женщины всегда остаются привлекательными для противоположного пола.

5. Расслабиться, жить налегке

Умение жить без лишних переживаний – это еще один способ повысить свою женскую привлекательность. Мужчины привыкли, что женщины в большинстве своем чересчур зациклены на своих проблемах, которые чаще всего сами же себе и создают. Вот скажите, какому мужчине понравится постоянно «вариться» в нескончаемом потоке женских надуманных проблем? Станьте проще, ловите волну легкости и плывите по течению, как будто насущные проблемы никоим образом вас не касаются. Такая воздушность и расслабленность поможет вам выделиться на фоне других озабоченных своими делами женщин.

6. Быть влюбленной в свое увлечение

Да-да, звучит странно, но стать привлекательной для мужчин легко можно, если влюбиться в то, чем вы занимаетесь с удовольствием. Это может быть как работа, так и хобби. Не важно, чем вы занимаетесь, главное, чтобы окружающие вас поклонники видели, что ваши глаза горят и вас распирает от удовольствия. Увлеченные люди всегда притягательны для представителей противоположного пола.

7. Сеять добро

Если помимо увлеченности, уверенности в себе и оптимистичного настроя в вас будет присутствовать и желание делать добрые дела, то это качество в разы усилит вашу женскую привлекательность. Нет ничего приятнее для мужчин, чем осознавать, что рядом с тобой появился человек, который искренне и безвозмездно готов прийти к тебе на помощь и сделать твою жизнь хотя бы немного ярче и насыщенней.

Текст: Flytothesky.ru

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