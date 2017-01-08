Трагедия произошла поздно вечером 5 января 2017 года, за ужином молодая паломница бросилась с ножом на 67-летнюю настоятельницу монастыря. Матушка Василисса через несколько часов скончалась в больнице. Ей было нанесено более 10 ножевых ранений. 29-летняя подозреваемая задержана.

Верующие и духовенство Белорусской православной церкви простились с убитой настоятельницей Свято-Ксеньевского монастыря. Отпевал игуменью предстоятель БПЦ митрополит Павел.