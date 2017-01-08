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Кадры прощания с убитой настоятельницей монастыря
08.01.2017 21:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Трагедия произошла поздно вечером 5 января 2017 года, за ужином молодая паломница бросилась с ножом на 67-летнюю настоятельницу монастыря. Матушка Василисса через несколько часов скончалась в больнице. Ей было нанесено более 10 ножевых ранений. 29-летняя подозреваемая задержана.
Верующие и духовенство Белорусской православной церкви простились с убитой настоятельницей Свято-Ксеньевского монастыря. Отпевал игуменью предстоятель БПЦ митрополит Павел.
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Съемочная группа Sputnik побывала в деревне Барань Борисовского района и Свято-Ксеньевском монастыре, где простились с убитой игуменьей Василиссой (Медведь).
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