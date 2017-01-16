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Застройщик "Новой Боровой" записал видеообращение к жильцам по поводу выпавших окон
Руководство компании-застройщика жилого комплекса «Новая Боровая» записало видео обращение к жильцам дома, где из лоджий выпадают окна. В компании принесли извинения всем жильцам и рассказали, что уже провели обследование всех лоджий в доме.
«Наша компания очень обеспокоена сложившейся ситуацией и приносит извинения всем жителям этого дома, — сказала в
Напомним, окна в
Тогда в «А-100 Девелопмент» пообещали разобраться, почему из лоджий выпадают витражные окна. После этого застройщик провел экспертизу и ответ жильцам решил дать через видео-обращение.
«Мы решаем эту проблему: в настоящее время отрегулировано более 80% створок лоджий и до 18 января наша подрядная организация отрегулирует остальные, — сказала Светлана Шевлик. — Но на этом мы не останавливаемся, и для того, чтобы убедиться, что вопрос лоджий в этом доме решен окончательно и обеспечена полностью безопасная эксплуатация этих конструкций, мы привлекли экспертов для проведения полноценной экспертизы каждой лоджии в этом доме. По результатам обследования будет разработано проектное решение для устранения всех выявленных дефектов».
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В компании заверили, что источник проблемы выпадающих окон нашли и теперь будут ее решать.
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