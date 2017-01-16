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Застройщик "Новой Боровой" записал видеообращение к жильцам по поводу выпавших окон

17.01.2017 14:48 — Разное | Tut.by  
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Руководство компании-застройщика жилого комплекса «Новая Боровая» записало видео обращение к жильцам дома, где из лоджий выпадают окна. В компании принесли извинения всем жильцам и рассказали, что уже провели обследование всех лоджий в доме.

«Наша компания очень обеспокоена сложившейся ситуацией и приносит извинения всем жителям этого дома, — сказала в обращении руководитель компании „А-100 Девелопмент“ Светлана Шевлик. — Мы провели обследование с участием специалистов компании-производителя этих конструкций и специалистов монтажной организации. И, к сожалению, выявили, что при монтаже стеклопакетов на лоджиях в этом доме не была произведена должным образом регулировка створок на окнах».

Напомним, окна в доме № 2 по улице Леонардо да Винчи, который заселили буквально в прошлом году, начали выпадать в мае. А полторы недели назад история повторилась и жители дома успели сфотографировать окно, которое упало аккурат возле арки, где каждый день ходят люди.

Тогда в «А-100 Девелопмент» пообещали разобраться, почему из лоджий выпадают витражные окна. После этого застройщик провел экспертизу и ответ жильцам решил дать через видео-обращение.

«Мы решаем эту проблему: в настоящее время отрегулировано более 80% створок лоджий и до 18 января наша подрядная организация отрегулирует остальные, — сказала Светлана Шевлик. — Но на этом мы не останавливаемся, и для того, чтобы убедиться, что вопрос лоджий в этом доме решен окончательно и обеспечена полностью безопасная эксплуатация этих конструкций, мы привлекли экспертов для проведения полноценной экспертизы каждой лоджии в этом доме. По результатам обследования будет разработано проектное решение для устранения всех выявленных дефектов».

 
 
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В компании заверили, что источник проблемы выпадающих окон нашли и теперь будут ее решать.

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