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Эксперт о реальных итогах визита Лукашенко в Египет и Судан

18.01.2017 14:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Какова специфика африканского региона и чем он интересен для нашей страны, ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов обсудил с политическим экспертом, старшим научным сотрудником Института философии Академии наук Беларуси Алексеем Дзермантом.

Эксперт о реальных итогах визита Лукашенко в Египет и Судан
© Фото: пресс-служба президента РБ
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По словам собеседника Sputnik, прежде всего, белорусской стороне интересно экономическое сотрудничество. Египет — страна с 80-миллионным населением. Что касается Судана, то наиболее развитая в экономическом плане часть — это северная, и именно туда и совершил официальный визит президент Беларуси.

"В первую очередь, нас интересуют поставки нашей техники и машиностроения, потому что и в Египте, и в Судане она будет востребована. Опять же, горная добыча предполагает использование большегрузной техники. А Беларусь — мировой лидер в производстве таких машин", — уточнил эксперт.

Алексей Дзермант напомнил о востребованности нашей спецтехники и тракторов в африканских странах. Кроме того, по словам эксперта, перспективы есть и у военно-технического сотрудничества.

В свою очередь, Беларусь может поучаствовать в разработке месторождений нефти и газа в Судане, поскольку наша страна постоянно нуждается в сырье.

"Я не думаю, что эти поставки будут напрямую в Беларусь, потому что это сложная логистика, но, тем не менее, продавать на мировом рынке то, что мы можем добывать совместно с суданцами — это вполне реально", — констатировал Дзермант.

Комментарий политического эксперта, старшего научного сотрудника Института философии Академии наук Беларуси Алексея Дзерманта об итогах визита президента Беларуси в Египет и Судан слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Во время официального визита президента Беларуси в Египет и Судан достигнуты договоренности по целому ряду направлений — от создания совместных производств и...

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